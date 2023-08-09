Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
фото з відкритих джерел

У цей день не будьте байдужими до чужої біди

У середу 9 серпня відзначаються Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу та День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі. Християни східного обряду вшановують пам'ять цілителя Пантелеймона.

Всесвітній день книголюбів

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Щороку 9 серпня у світі відзначають день книголюбів. Свято зародилось у США (Book Lovers Day) і майже одразу набуло чималої популярності, і в результаті набуло статусу всесвітнього.

Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні і книжкові магазини, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга і створюється. Саме читачеві присвячений Всесвітній день книголюбів.

Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Свято Міжнародний день корінних народів світу відзначається в першій декаді серпня. Виникло за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН в 1994 році. Присвячене питанням збереження корінних народів на планеті, захисту їх прав, багатству культури і надбанню.

День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Depositphotos

9 серпня 1945 року об 11 годині 2 хвилини за місцевим часом екіпаж американського літака B-29 під командуванням майора Чарльза Суїні скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі.

Бомба вибухнула на висоті 500 метрів від поверхні і привела до загибелі близько 100 тисяч осіб та поранення отримали 200 тисяч осіб.

Цього ж дня імператор Японії заявив у парламенті про намір прийняти умови безумовної капітуляції, рішення про котру було публічно оголошено 15 вересня.

Яке церковне свято

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Сьогодні християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. Пантелеймон-Цілитель – це християнський святий, який шанується як великомученик, цілитель та лікар.

Святий Пантелеймон або Пантелеймон Цілитель – великомученик, святий, якого вважають першим лікарем за професією. Він народився в Нікомидії (сучасна територія Туреччини), там же і проживав. Пантелеймон лікував людей безплатно і його не злюбили інші доктори. Через це тодішній імператор піддавав його тортурам, після чого присудив до страти. Як і тортури, страта пройшла для святого безболісно завдяки молитві. Під час неї голос з небес наказав відрубати голову Пантелеймону, що і було виконано. Однак замість крові з рани потекло молоко.

Читайте також: Церковний календар на серпень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Традиції

У цей день можна зібрати цілющі трави, оскільки Пантелеймон вважається їх покровителем. При зборі трав необхідно читати молитву до святого.

Ягоди, які були зібрані 9 серпня, необхідно висушити або зварити з них варення, вважається, що вони можуть вилікувати від хвороб.

У День Пантелеймона роздають милостиню, примовляючи «Тобі трохи грошей, а мені міцне здоров'я».

Господині в цей день зрізали качан капусти і готували з неї пироги. Вважається, що капуста та інші рослини в цей день сприяють міцному здоров'ю і лікуванню від хвороб.

Що не можна робити

  • У цей день не возять сіно, вважається, що Пантелеймон може його спалити.
  • Працювати, особливо займатися хлібом, цього дня вважається гріхом.
  • У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
  • Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

Народні прикмети

  • Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
  • Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
  • Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
  • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
  • Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.

Теги: свята традиції православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів, вважає президент
Зеленський вважає, що Україну змушуватимуть почати переговори з РФ – NYT
5 серпня, 18:37
5 серпня – Міжнародний день блюзу
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 серпня, 00:03
4 серпня віряни вшановують пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня, 00:35

Суспільство

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» назвала найпопулярніший маршрут пасажирок жіночих купе
«Укрзалізниця» назвала найпопулярніший маршрут пасажирок жіночих купе
Заборонити чоловікам виїзд за кордон: Денисенко прокоментував гучний скандал
Заборонити чоловікам виїзд за кордон: Денисенко прокоментував гучний скандал
На Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна
На Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна
Хвилина мовчання: згадаймо 9-річного Іллю Чеха з Чернігова
Хвилина мовчання: згадаймо 9-річного Іллю Чеха з Чернігова
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Зернова угода: США виконали забаганки Путіна
45K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
31K
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
26K
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
21K
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
20K
Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези

Новини

До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Вчора, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Вчора, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Вчора, 15:15
Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Вчора, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Вчора, 12:59

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту