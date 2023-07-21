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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Гундяєв визнав – ніякої «незалежності УПЦ» нема

glavcom.ua
«Єпархії УПЦ», «єпископи УПЦ», «монастирі УПЦ» – все насправді є приналежним до РПЦ
фото з відкритих джерел

Де протести митрополита Онуфрія та його Синоду і речників? Де заяви і заперечення?

Це – частина з доповіді Гундяєва на недо-соборі 19.07, який він зібрав для легітимації курсу МП на підтримку кремлівської політики.

Шляхом доволі простих пошуків у мережі можна переконатися, що наведені в доповіді цифри включать за всіма категоріями (храми, єпископи, єпархії, тощо) дані з України.

Гундяєв визнав – ніякої «незалежності УПЦ» нема фото 1

Тобто, «402 архиерея в РПЦ» – це разом з архієреями, які числяться в «незалежній УПЦ». 324 єпархії РПЦ – це разом з єпархіями МП в Україні.

Отже ці цифри свідчать – ніякої «незалежності УПЦ» нема. Ця митрополія за всіма статистичними ознаками обліковується в цілості структури РПЦ, а не як щось окреме.

«Єпархії УПЦ», «єпископи УПЦ», «монастирі УПЦ» – все насправді є приналежним до РПЦ.

Тут прихильники віри в «незалежну УПЦ» скажуть, що це лише думка Гундяєва, що це він так вважає, а насправді вони незалежні. «От Путін теж каже, що Крим – російський» – така їхня типова аргументація.

Добре. Але є одне але. Україна ніде і ніколи не визнавала окупованих територій – російськими. Україна послідовно протестує проти включення окупованих територій в обчислення даних про РФ. Україна всюди вимагає не використовувати російські карти, де наші землі помальовані російським кольором.

А де протести митр. Онуфрія та його Синоду і речників? Де заяви і заперечення?

Хтось десь з них написав, що Гундяєв бреше, обліковуючи «незалежну УПЦ» як структуру РПЦ? Ото ж бо.

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква РПЦ

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