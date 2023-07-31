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Замість лікування – бенкет із вином: нові подробиці «аскетичного» життя митрополита Павла (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замість лікування – бенкет із вином: нові подробиці «аскетичного» життя митрополита Павла (відео)
Митрополит Павло відпочиває в елітному ресторані у Молдові у світській компанії
фото скріншот відео

Лебідь виїхав за кордон, заявивши, що йому потрібно на діагностику

Митрополит УПЦ МП та колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь у жовтні 2022-го року вирушив до Молдови нібито на лікування, проте натомість перебував за кордоном, його застукали на відпочинку у світській компанії. Про це повідомляє видання «Апостроф».

Журналісти видання повідомили, що до них у розпорядження потрапило відео, на якому Митрополит Павло відпочиває у світській компанії. Кадри датовані 5 жовтня 2022 року.

Повідомляється, що тоді Лебідь виїхав за кордон, заявивши, що йому потрібно на діагностику. «Як виявилося, лікувався він келихом вина та приємною компанією», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше «Главком» оприлюднив ексклюзивні кадри, як намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври  Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Священника Московської церкви зняв на відео читач.

На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення. Попри таке швидке оформлення документів, які дозволять виїхати за кордон, митрополит запевнив вірян, що не втіче з України.

Читайте також: Переполох у паспортному столі. Митрополит Павло відреагував на скандальне відео «Главкома»

 

Теги: церква Московська церква в Україні кордон свято відео УПЦ МП

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Замість лікування – бенкет із вином: нові подробиці «аскетичного» життя митрополита Павла (відео)
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