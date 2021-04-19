Мендель розповіла, як Зеленський буде добиватися завершення війни на Донбасі

Мендель зазначила, що одним з важливих питань, яке порушувалося в Парижі, було обговорення так званих «кластерів»

Україна налаштована просуватися далі для вирішення воєнного конфлікту на сході країни дипломатичним шляхом. Про це розповіла речниця президента Юлія Мендель в ефірі програми «Поляд з Банкової» на телеканалі «Дом».

«Україна налаштована на те, щоб просуватися далі, просуватися саме дипломатичним шляхом, активізувати процеси»,– сказала вона, коментуючи результати переговорів лідерів України, Франції та Німеччини, які відбулися в п'ятницю.

Мендель зазначила, що одним з важливих питань, яке порушувалося в Парижі, було обговорення так званих «кластерів».

«Під час візиту Володимира Зеленського до Парижа також важливим було обговорення кластерів — це документ, розроблений Францією і Німеччиною, схвалений Україною. Це розписані кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Щоб переговори не були нескінченними, а щоб ми бачили практичні рішення, і що кожен крок приносить свій результат», - заявила прессекретарка Зеленського.

«Війна нікому не потрібна. Вона не потрібна ні Україні, ні Європі, ні світу. Згадаймо, що це єдина війна, яка зараз ведеться в Європі. І президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб її закінчити», - підкреслила Мендель.

Вона додала, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон підтримують цей крок.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, 17 квітня канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.