Мендель розраховує, що Великдень допоможе розблокувати обмін полоненими

Прессекретарка Зеленського назвала найважливіші завдання щодо Донбасу, виконання яких домагатиметься команда президента

В Офісі президента Володимира Зеленського сподіваються, що прийдешній Великдень стане хорошим приводом для розблокування обміну полоненими на Донбасі. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель в програмі «Погляд з Банкової» на каналі «Дім».

Вона нагадала, що процес обміну «всіх на всіх» було розпочато в 2019 році, але зараз він заблокований, а цей пункт – один з важливих пунктів того, як рухатися далі в контексті Нормандського формату.

«Давайте згадаємо, що скоро Великдень. Це хороший привід для того, щоб, можливо, активізувати процес обміну», – зазначила Мендель.

Крім того, серед важливих пунктів, вирішення яких ще належить досягти, прессекретарка президента назвала такі:

виконати досягнуті на зустрічі в грудні 2019 року домовленості про припинення вогню;

відкрити рух через КПВВ на непідконтрольною території.

Вона додала, що Україна, як і раніше, має намір рухатися дипломатичним шляхом і що на зустрічі президентів Франції Еммануеля Макрона і України Володимира Зеленського також обговорювалися так звані кластери – розроблені Францією і Німеччиною і схвалені Україною кроки зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, 17 квітня канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.