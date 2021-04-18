Макрон пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України

Макрон заявив, що Франція підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни Заходу не допустять нових військових операцій на території України. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Як зазначив Макрон, концентрація російських військ на українському кордоні неприйнятна і «Росії необхідно провести деескалацію».

За його словами, необхідно посилити дипломатичний порядок денний, «а США, Європа, всі ми повинні бути дуже ясними щодо Росії».

«Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні знайти спосіб заслужити довіру в цьому відношенні», – сказав він.

При цьому він заявив, що Франція підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

«Це єдиний спосіб заслужити довіру. Я думаю, що санкції самі по собі недостатні, але санкції – це частина пакету», – заявив Макрон.

«Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було здійснено вторгнення, це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету по відношенню до Росії. І я думаю, що коли ми проводимо червоні лінії, ми повинні домогтися поваги до них», – сказав він.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, 17 квітня канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.