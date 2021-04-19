Стильно чи несмак: в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі (фото)

Взуття Олени Зеленської викликало жваве обговорення

Перше подружжя країни Володимир і Олена Зеленські 16-го квітня прилетіли з офіційним візитом у Париж. Як завжди, увага була прикута до вбрання першої леді, яка для зустрічі з президентом Франції обрала стильний нюдовий лук від українського бренду LAKE.

Увечері, 16 квітня, Олена Зеленська відвідала Версальський палац в Парижі, щоб представити аудіогід українською мовою. Для поїздки до Версалю Зеленська одяглася у стилі спорт-шик.

Вона одягла бежевий тренч, прямі чорні брюки і білі кросівки. Ці кросівки і стали предметом критики в коментарях в соціальних мережах.

«Дуже «вдале» взуття для Версаля на першій леді», «Вам важко ходити у взутті по протоколу? Ну це ж сором. Кедики Луї вітон у Версалі то несмак. Який сором», «Ну хто б ще в Версаль і в кедах, це ж лише офіційний візит?», «Чи можна запитати, хто у дружини нашого Президента радники з іміджу?» – пишуть в коментарях.

Критикам взуття Зеленської в коментарях аргументовано нагадали, що до Версалю не можна у взутті на високих підборах, щоб не пошкодити паркет музею.

«У Версалі заборонено носити підбори, щоб не псувати паркет, всі відвідувачі мають бути в кедах, кросівках тощо», «Навряд чи в Версаль пустять на шпильках, там паркет», – пишуть захисники образу.

«Олена в кросівках, як мило, стильно, по- молодіжному. Розумниця», «На хейтерів не зважайте увагу. І, до речі, класні кросівки!!!», «Кеди супер, тепер всі перші леді будуть брати приклад. Ікона стилю». «Стиль називається – кежуал! До речі, це європейський стиль, його любить Кейт Міддлтон, може і про цю жінку ви не чули?».

Нагадаємо, в межах проєкту першої леді Олени Зеленської у Версальському палаці з’явилась екскурсія українською мовою.