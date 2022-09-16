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Молитва, видряпана на стіні катівні: моторошне фото з Балаклії

Надія Клочко
glavcom.ua
Молитва, видряпана на стіні катівні: моторошне фото з Балаклії
Балаклія більш ніж шість місяців була під контролем росіян
фото: Ігор Клименко

У мережі з’явилося фото однієї з катівень, які окупанти влаштували у Балаклії

На стінах кімнати, де катували невинних українців, видряпана молитва «Отче наш» російською мовою. Відповідне фото оприлюднив очільник Нацполіції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Отче наш» на стіні камери катівні, яку влаштували російські окупанти. Балаклія. 2022 рік», – підписав фото Клименко.

Молитва, видряпана на стіні катівні: моторошне фото з Балаклії фото 1

Раніше повідомлялося, що у деокупованій Балаклії правоохоронці знайшли тіла двох громадян, убитих в останні дні окупації.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Українські правоохоронці виявили кімнату для тортур у штабі росіян в деокупованій Балаклії.

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Теги: війна Ігор Клименко окупація окупанти Харківщина

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