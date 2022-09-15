Спецпідрозділ Kraken показав, як звільняв Балаклію від окупантів (відео)

8 вересня офіційно було підтверджено, що ЗСУ деокупували Балаклію

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки України Kraken, які брали участь у звільненні Балаклії Харківської області, показали, як нищили окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба підрозділу.

«Балаклія. Нашому підрозділу випала честь звільняти це місто від окупантів. Як це відбувалося. Як починався історичний контрнаступ українських сил», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у деокупованій Балаклії правоохоронці знайшли тіла двох громадян, убитих в останні дні окупації.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

До слова, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.