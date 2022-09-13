Катували та розстрілювали: Геращенко розповів про звірства окупантів на Харківщині

Рашисти влаштовували тортури у «штаб-квартирі» в Балаклії

У деокупованій Балаклії правоохоронці знайшли тіла двох громадян, убитих в останні дні окупації. Поліція вже закінчує їхню ексгумацію. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телемарафону.

Відомо, що окупанти розстріляли громадян у центрі міста поряд із блокпостом.

«Окупанти вирішили, що ці люди є нашими диверсантами. Але це були прості цивільні громадяни. Їх розстріляли, як це раніше робили у Бучі, та закопали», – зазначив Геращенко.

Крім того, повідомляється, що під час окупації Балаклії рашисти хапали десятки людей і тягли до відділення поліції. Там була їхня так звана «штаб-квартира», де окупанти влаштовували тортури. Після них ніхто не повертався.

Радник міністра запевнив, що за кожним фактом вбивства, тортури, зґвалтування порушуватимуть кримінальні справи.

Раніше Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів на Харківщині.

Відомо, що звільненому від окупантів селі на Чугуївщині виявлено тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

До слова, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.