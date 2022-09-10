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Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії
Жовто-блакитний прапор замайорів біля пам'ятника Шевченку
фото скріншот відео

У центрі міста підняли український прапор

Міністерство оборони опублікувало відео, зняте у центрі деокупованої НА кадрах українські захисники піднімають прапор України. Відповідне відео з’явилося на сторінці Міноборони в Twitter.

«Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військами! Керує наступом українських військ на цьому напрямку командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. У центрі міста підняли український прапор», – йдеться в описі під відео.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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Теги: війна окупанти Міноборони ЗСУ Харківщина

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