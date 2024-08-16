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Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки
фото: з відкритих джерел

За 3 год банк отримав близько мільярда запитів

Сьогодні ввечері, 16 серпня, на Monobank здійснюють DDoS-атаку. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За 3 год банк отримав близько мільярда запитів, але ситуація під контролем. «Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками (тут можна додати рекламу Експірензи). Вже маємо близько МЛРД запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем», – написав Гороховський.

Нагадаємо, 1 серпня у застосунку monobank відбувся збій. Користувачі скаржилися на те, що при спробі відкрити застосунок з'являється повідомлення про збій в роботі.

Раніше повідомлялося, що українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. 

Як зазначається, Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. 

Теги: хакер

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