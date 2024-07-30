Хакери зламами сервери компанії, що входить до корпорації «Ростех»

Повідомляється про збій у роботі сайту Mosep.ru.

АТ «Моселектронпроект» спеціалізується на проєктування будівництва, реконструкція будівель та технічного переозброєння підприємств

Міжнародна хакерська група «Head Mare» («Кобиляча голова») повідомила про злам сервісних систем АТ «Моселектронпроект» («МосЕП»), яка входить до структури Державної корпорації «Ростех» (ДК «Ростех»). Про це вони написали на своїй сторінці в мережі Х.

«МосЕп» входить до корпорації «Ростех» та спеціалізується на проєктування будівництва, реконструкція будівель та технічного переозброєння підприємств.

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Хакери зауважують, що отримати доступ до інформації щодо проєктів «МосЕп» з корпорацією «Созвездие», «Завод імені Морозова», Курчатовський інститут.

Повідомляється також про збій у роботі сайту Mosep.ru.

Як зазначав Главком, у січні хакери зламали сервісну систему компанії РФ, яка надавала послуги «Роснефти».

Також проукраїнські хакери, 29 липня, на 19 сайтах розмістили відеоролик, у якому військові скаржаться, що їх командування їх кидає в бій без достатньої підтримки.