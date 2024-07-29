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Хакери розвідки атакували головний банк РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хакери розвідки атакували головний банк РФ
Як повідомляють джерела в Головного управління розвідки Міноборони, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває
фото: з відкритих джерел

Російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку

Українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. Про це повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки.

Як зазначається, Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. 

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку.

Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг в РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема, атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Як повідомляють джерела в Головного управління розвідки Міноборони, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».

Теги: розвідка банк хакер

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