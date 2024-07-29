Українські хакери розмістили відео про втрати окупантів на ворожих сайтах

У відеоролику російські військові розказують, що «на Украине русские своих бросают умирать»

У відеоролику демонструються втрати росіян та їх стан емоційної безвихідності

Проукраїнські хакери, 29 липня, на 19 сайтах розмістили відеоролик, у якому військові скаржаться, що їх командування їх кидає в бій без достатньої підтримки. Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що ворожі сайти, на яких розмістили відео, пов'язані з компаніями, що забезпечують будівельні та інженерні роботи на користь збройних сил Російської Федерації.

У відео російські військові розказують, що «на Украине русские своих бросают умирать». У такому ставленні звинувачують командування.

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У відеоролику демонструються втрати росіян та їх стан емоційної безвихідності.

Як зазначав «Главком» українські кібери зламали сайти підприємств, що входять у військово-промислові кластери РФ. Акцію присвятити до дня Зенітно-ракетних військ РФ, який святкують 8 липня.

«Главком» раніше писав, що військові кібери втрутилися в роботу сайтів компаній, які залучені у ВПК ворога. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом «С Дном россии».

Також у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів у результаті масштабної DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України. Раніше стало відомо, що затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова стало результатом дій Головного управління розвідки України.