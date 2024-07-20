США запровадили санкції проти російських хакерів

Із 2022 року угруповання CARR здійснює атаки в Україні, а також інших західних країнах

США запровадили санкції проти двох керівників кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn (CARR), яке здійснює атаки на об’єкти критичної інфраструктури по всьому світу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Санкції запровадили проти Юлії Панкратової і Дениса Дегтяренка за їхню роль у кіберопераціях проти критичної інфраструктури США. Зазначається, що Панкратова є лідером групи, а Дегтяренко – головним хакером.

«Зусилля CARR та його членів, націлені на нашу критично важливу інфраструктуру, становлять неприйнятну загрозу для наших громадян і наших спільнот із потенційно небезпечними наслідками», – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Він зазначив, що США вживали і продовжуватимуть вживати заходів, використовуючи весь спектр інструментів, щоб притягнути до відповідальності цих та інших осіб за їхню зловмисну ​​кібердіяльність.

У Мінфіні зазначили, що з 2022 року CARR здійснює DDoS-атаки в Україні, а також інших західних країнах. Наприкінці 2023 року CARR почала проводити атаки на промислові системи управління кількох об’єктів критичної інфраструктури США та Європи. Проводилися маніпуляції з обладнанням промислових систем керування на об’єктах водопостачання, гідроенергетики, каналізації та енергетики.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.