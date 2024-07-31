Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі

Українські кіберфахівці атакували інтернет-інфраструктуру РФ протягом тижня

Хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.

Зокрема, атака завершилася увечері 30 липня. Вона тривала майже тиждень. Так, українським хакерам вдалось уразити низку російських банків, зокрема «ВТБ-Банк», «Альфа Банк», «СберБанк», «Газпромбанк», «Дом.РФ» та Банк Росії.

Натомість під час останнього дня атаки, розвідники уразили ресурси Міноборони РФ, МВС та Федеральної податкової служби.

Станом на вечір 30 липня більшості росіян так і не вдалося відновити належне функціонування банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

Російські ЗМІ назвали кібератаку ГУР «ймовірно, найпотужнішою в історії», «килимовими хакерськими атаками» та «великим наступом кібервійськ». У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів у всіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами.

Нагадаємо, українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».