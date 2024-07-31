Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
Розвідники уразили ресурси Міноборони РФ, МВС та Федеральної податкової служби
фото з відкритих джерел

Українські кіберфахівці атакували інтернет-інфраструктуру РФ протягом тижня

Хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.

Зокрема, атака завершилася увечері 30 липня. Вона тривала майже тиждень. Так, українським хакерам вдалось уразити низку російських банків, зокрема «ВТБ-Банк», «Альфа Банк», «СберБанк», «Газпромбанк», «Дом.РФ» та Банк Росії.

Натомість під час останнього дня атаки, розвідники уразили ресурси Міноборони РФ, МВС та Федеральної податкової служби.

Станом на вечір 30 липня більшості росіян так і не вдалося відновити належне функціонування банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

Російські ЗМІ назвали кібератаку ГУР «ймовірно, найпотужнішою в історії», «килимовими хакерськими атаками» та «великим наступом кібервійськ». У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів у всіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами.

Нагадаємо, українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».

Читайте також: Хакери зламами сервери компанії, що входить до корпорації «Ростех»
Теги: росія кібератака хакер розвідка ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати пропонують збільшити розмір штрафів за прослуховування російської музики у громадських місцях до 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Штрафи за російську музику в громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів
1 липня, 18:59
Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни Росії проти України
США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
3 липня, 16:51
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (зліва) під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні
Орбан розповів, про що говорили на зустрічі з лідером Китаю
8 липня, 09:45
Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства
Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
10 липня, 10:59
Андрій Другай майже 25 років прослужив настоятелем у храмі Різдва Богородиці на околиці Краснодара
Батюшка, який утік з Росії викрив Кирила і назвав діяльність РПЦ «священною проституцією»
13 липня, 07:01
Ініціатором резолюції була депутатка з опозиційної партіх «Прогресивна Словаччина»
Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару РФ по «Охматдиту»
15 липня, 14:53
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
20 липня, 20:17
Едуард Дьяконов брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей
У Маріуполі встановили пам’ятник окупанту (фото)
26 липня, 15:39
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль
Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)
29 липня, 11:32

HiTech

Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту
ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть
Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня
Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня
У «Дії» з’являться п’ять нових сервісів
У «Дії» з’являться п’ять нових сервісів
Росія глушить GPS-зв'язок у Фінляндії – ISW
Росія глушить GPS-зв'язок у Фінляндії – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
141K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
30K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua