У застосунку Monobank з'явилася інформація про складнощі у роботі

Сьогодні, 1 серпня, стався збій у Monobank. Зокрема, у деяких клієнтів при вході в застосунок онлайн-банкінгу спливає вікно про складнощі у роботі додатка.

Як зазначено в повідомленні, фахівці вже працюють над розв'язанням проблеми.

У Monobank стався збій скріншот

«На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня одночасно в різних куточках планети почалося масове скасування авіарейсів. Причиною стала відмова профільних програм Microsoft. Поки інтернет-гігант намагався виправити ситуацію, співробітники авіакомпаній були змушені вручну тисячами виписувати посадкові талони.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.Загалом через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів.

До слова, за оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії.