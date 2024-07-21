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Атакували країни НАТО за підтримку України: в Іспанії затримано хакерів з прапором СРСР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атакували країни НАТО за підтримку України: в Іспанії затримано хакерів з прапором СРСР
У квартирі одного із затриманих висить прапор СРСР
фото: скріншот

Атаки організовувало угруповання NoName057(16), створене після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну

Іспанські правоохоронці затримали трьох хакерів, які підтримують російське вторгнення в Україну, за ймовірні кібератаки на державні установи Іспанії та країн НАТО. Про це пише RTVE з посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.

Зазначається, що двох фігурантів затримали в Уельві та Севільї на півдні Іспанії, а третього заарештували на Балеарських островах.

За даними правоохоронців, комп’ютерні атаки організовувало хакерське угруповання NoName057(16), що було створене після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Угруповання NoName057(16) заявляло, що його мета – «пропорційна відповідь на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів».

Здебільшого хакери здійснюють DDoS-атаки на вебсторінки державних і приватних установ, критичну інфраструктуру та основні служби в тих країнах, що допомагають Україні.

У будинках фігурантів провели обшуки. У квартирі одного із затриманих висять три прапори: руху Антифа, зелено-біло-зелений прапор із червоною зіркою лівих прихильників незалежності Андалусії та прапор Радянського Союзу.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох керівників кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn (CARR), яке здійснює атаки на об’єкти критичної інфраструктури по всьому світу.

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Теги: хакер Іспанія

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