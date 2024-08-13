ФБР розслідує кібератаку іранських хакерів на соратників Трампа, Байдена та Гарріс

ФБР почало розслідування в червні, підозрюючи, що за спробами викрасти дані з двох президентських кампаній США стоїть Іран

Федеральне бюро розслідувань займається розслідуванням щоло ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану на соратника Дональда Трампа та представників кампанії Байдена-Гарріс. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Троє співробітників кампанії Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до листування одержувачів, розповіли співрозмовники видання. Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними, додали вони.

ФБР почало розслідування в червні, підозрюючи, що за спробами викрасти дані з двох президентських кампаній США стоїть Іран. Нові деталі показують, що розслідування є ширшим і охоплює більше потенційних жертв, ніж було відомо раніше. Джерела кажуть, що спроба фішингу, схоже, призвела до компрометації комунікацій щонайменше однієї людини, формально не пов'язаної з жодною з кампаній: Роджера Стоуна, давнього друга і радника Трампа.

«Влада повідомила мені, що кілька моїх особистих електронних скриньок були зламані. Більше я нічого не знаю», – сказав сам Стоун.

За словами людей, знайомих з цією справою, акаунт Стоуна використовувався для надсилання електронних листів кампанії Трампа, що містили посилання, перехід за яким міг дозволити Ірану перехопити інші електронні листи жертви.

Радник Трампа заявив, що зараз вживаються додаткові заходи, розроблені зовнішніми консультантами, для захисту електронної пошти. Співробітники штабу також отримали інструкції не надсилати в електронних листах жодних конфіденційних документів чи інформації, оскільки, за словами цієї особи, кампанія вважає, що багато іноземних країн намагаються їх зламати.

Минулого тижня Microsoft опублікувала публічний звіт, в якому попередила, що іранські хакери намагалися зламати електронну пошту «високопосадовця», який брав участь у президентській кампанії в США в червні.

Компанія публічно не назвала штаб і не підтвердила, чи вважає вона, що злам був успішним, але людина, знайома з роботою Microsoft, підтвердила, що у звіті йшлося про кампанію Трампа. Хоча ці докази є частиною розслідування, яке проводить ФБР, зараз очевидно, що агенти розслідують ширший спектр ймовірних спроб хакерських атак, ніж описано у звіті Microsoft.

Нагадаємо, що наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.

Як повідомялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.

До слова, Байден сумнівається, що передача влади у його країні буде мирною, якщо Трамп програє.