Білоруські хакери атакували українські органи місцевого самоврядування: деталі

Хакери цікавилися фінансово-економічними показниками, оподаткуванням та реформами органів місцевого самоврядування

Хакери з Білорусі здійснили кібератаку на українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.

«Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PicassoLoader та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами», – пояснюють фахівці.

Як інформують у Держспецзв'язку, виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.

«Закликаємо фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни. Відповідальність за них взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn.

Як повідомлялося, іспанські правоохоронці затримали трьох хакерів, які підтримують російське вторгнення в Україну, за ймовірні кібератаки на державні установи Іспанії та країн НАТО.

До слова, США запровадили санкції проти двох керівників кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn (CARR), яке здійснює атаки на об’єкти критичної інфраструктури по всьому світу.