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Морозна ніч та теплий день: прогноз погоди на 30 січня

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Морозна ніч та теплий день: прогноз погоди на 30 січня
30 січня сніжитиме у кількох регіонах
фото з відкритих джерел

На українців очікує мокрий сніг та ожеледь, але не в усіх регіонах

У понеділок, 30 січня, у більшості областей фіксуватимуться опади. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 8° морозу (у Карпатах – до -10°). Вдень підніматиметься до 3° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. На Заході та Півночі очікується мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях вдень місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Вночі у північних і центральних областях температура становитиме 3-8° морозу. На решті території – від 0° до -5°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах впродовж доби фіксуватиметься 5-10° морозу.

Морозна ніч та теплий день: прогноз погоди на 30 січня фото 1

У Києві та області 30 січня буде хмарно. Вночі  без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного  вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 3-8° морозу, а вдень від -2° до +3°. У Києві вночі обіцяють 4-6° морозу, а вдень буде близько 0°.

Теги: прогноз погоди вітер снігопад повітря

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