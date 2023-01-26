Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський «авторитет» Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Російський «авторитет» Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, – ЗМІ
Тамаз Сомхішвілі
скріншот з відео

Грузинські журналісти з'ясували, хто в їх країні ремонтує російські літаки

Російський підприємець Тамаз Сомхішвілі (також відомий як кримінальний авторитет Тамаз Тобольський), який вимагає у громади Києва 4 млрд, виявися причетним не лише до ремонту російських літаків, але й до модернізації ракет на потужностях Тбіліського авіаційного заводу. Про це у своєму блозі на Цензор.Нет повідомляє телеведучий, автор програми «Антиподи» Сергій Іванов з посиланням на розслідування медіапроекту «Суботній ефір» грузинського телеканалу ТВ Перший, пише УНН.

«Грузинським колегам вдалося з’ясувати, що на території Тбіліського авіазаводу діє три юридичних особи і три виробництва: НВЦ «Дельта», підпорядкований Міноборони Грузії, Тбіліський авіаційний завод  «Тбілавіамшені» (Joint Stock Company Tbilaviamsheni) і TAM Management. Щонайменше на два з цих підприємств має вплив Сомхішвілі. Журналістка проєкту Мака Андронікашвілі зателефонувала Важі Тордія, який був багаторічним керманичем «Тбілавіамшені», а потім став співвласником та директором TAM Management. Той заявив, що 20% російського концерну «Штурмовики Сухого» належить «Тбілавіамшені». Вони ремонтують російські літаки, і всі дії погоджують із російською стороною», – пише Іванов.

Грузинські журналісти також з’ясували, що член правління і голова спостережної ради «Тбілавіамшені» – Георгій Сомхішвілі, родич Тамаза. Втім, він не зміг пояснити Маці Андронікашвілі, яким чином потрапив на авіаційне підприємство.

За словами Сергія Іванова, Важі Тордія також повідомив, що Сомхішвілі вклав у підприємство $7 млн і уклав контракт на $20 мільйонів із Джибуті. Ця африканська країна давно співпрацює з росією у галузі ВПК, саме тут, за даними американської розвідки, працює фабрика «тролів» міжнародного злочинця Євгена Пригожина. На думку Сергія Іванова, це може свідчити про те, що «африканський контракт» – це насправді пошкоджені російські літаки СУ, що завозяться до Тбілісі в обхід міжнародних санкцій.

«Можна зробити висновок, що приватні, а головне – державні, грузинські структури, що працюють на потужностях Тбіліського авіазаводу, колаборують з державою-терористом, відновлюють її авіаційну техніку і, відповідно, є співучасниками геноциду українців. І тому посольство Грузії в Україні має не мовчати, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, а надати пояснення щодо участі авіаційного підприємства з Тбілісі у військовій агресії проти України», – зазначає Сергій Іванов.

Але головне, що вдалося з’ясувати авторам грузинського телепроекту, на думку журналіста, – крім ремонту російських літаків та вертольотів, підприємства Тамаза Сомхішвілі модернізують ракети рф класу «повітря-повітря».

«Ми знаємо, що саме ракети є головним козирем російського диктатора і що він має проблеми з ними, а отже потребує зовнішньої допомоги. Невдовзі я планую отримати документальні докази співпраці Сомхішвілі з росіянами ще й у ракетній темі. Але, погодьтесь, припустити, що особа, яка ремонтує росіянам бойові літаки, може ремонтувати й бойові ракети – доволі просто», – підсумовує телеведучий.

Нагадаємо, раніше Серій Іванов детально описував корупційну схему, за якою Тамаз Сомхішвілі намагається незаконно відсудити у Києва 4 млрд гривень, вимагаючи відшкодування за реконструкцію Харківської площі, яка так і не була здійснена. Раніше за схожою схемою йому вдалося провернути багатомільйонну аферу в Одесі. Іванов офіційно звернувся до СБУ, ОП, ВР, КМУ та НБУ з вимогою ввести проти Сомхішвілі санкції РНБО.

Теги: санкції Сергій Іванов повітря фабрика тролів розслідування посольство завод Міноборони Грузії Міноборони відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські проводять огляд місця події
Київщина: поліція показала уламки ворожих ракет
Сьогодні, 12:47
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
Сьогодні, 13:14
Розвідка повідомила, які Україні необхідні ракети для контрнаступу
Розвідка повідомила, які Україні необхідні ракети для контрнаступу
Сьогодні, 15:36

Політика

США ввели санкції проти «вагнерівців»
США ввели санкції проти «вагнерівців»
Російський «авторитет» Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, – ЗМІ
Російський «авторитет» Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, – ЗМІ
Як бреше російська пропаганда: «темник» від Шойгу
Як бреше російська пропаганда: «темник» від Шойгу
Трибунал для Путіна та Лукашенка: ПАРЄ ухвалила рішення
Трибунал для Путіна та Лукашенка: ПАРЄ ухвалила рішення
Винищувачі для України: західні політики розпочала активну дискусію
Винищувачі для України: західні політики розпочала активну дискусію
Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував
Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
На Київщині лунають вибухи
22K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
9981
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9492
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається

Новини

Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»
Сьогодні, 15:25
Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
26 сiчня, 14:04
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту