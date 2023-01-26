Російський «авторитет» Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, – ЗМІ

Грузинські журналісти з'ясували, хто в їх країні ремонтує російські літаки

Російський підприємець Тамаз Сомхішвілі (також відомий як кримінальний авторитет Тамаз Тобольський), який вимагає у громади Києва 4 млрд, виявися причетним не лише до ремонту російських літаків, але й до модернізації ракет на потужностях Тбіліського авіаційного заводу. Про це у своєму блозі на Цензор.Нет повідомляє телеведучий, автор програми «Антиподи» Сергій Іванов з посиланням на розслідування медіапроекту «Суботній ефір» грузинського телеканалу ТВ Перший, пише УНН.

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«Грузинським колегам вдалося з’ясувати, що на території Тбіліського авіазаводу діє три юридичних особи і три виробництва: НВЦ «Дельта», підпорядкований Міноборони Грузії, Тбіліський авіаційний завод «Тбілавіамшені» (Joint Stock Company Tbilaviamsheni) і TAM Management. Щонайменше на два з цих підприємств має вплив Сомхішвілі. Журналістка проєкту Мака Андронікашвілі зателефонувала Важі Тордія, який був багаторічним керманичем «Тбілавіамшені», а потім став співвласником та директором TAM Management. Той заявив, що 20% російського концерну «Штурмовики Сухого» належить «Тбілавіамшені». Вони ремонтують російські літаки, і всі дії погоджують із російською стороною», – пише Іванов.

Грузинські журналісти також з’ясували, що член правління і голова спостережної ради «Тбілавіамшені» – Георгій Сомхішвілі, родич Тамаза. Втім, він не зміг пояснити Маці Андронікашвілі, яким чином потрапив на авіаційне підприємство.

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За словами Сергія Іванова, Важі Тордія також повідомив, що Сомхішвілі вклав у підприємство $7 млн і уклав контракт на $20 мільйонів із Джибуті. Ця африканська країна давно співпрацює з росією у галузі ВПК, саме тут, за даними американської розвідки, працює фабрика «тролів» міжнародного злочинця Євгена Пригожина. На думку Сергія Іванова, це може свідчити про те, що «африканський контракт» – це насправді пошкоджені російські літаки СУ, що завозяться до Тбілісі в обхід міжнародних санкцій.

«Можна зробити висновок, що приватні, а головне – державні, грузинські структури, що працюють на потужностях Тбіліського авіазаводу, колаборують з державою-терористом, відновлюють її авіаційну техніку і, відповідно, є співучасниками геноциду українців. І тому посольство Грузії в Україні має не мовчати, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, а надати пояснення щодо участі авіаційного підприємства з Тбілісі у військовій агресії проти України», – зазначає Сергій Іванов.

Але головне, що вдалося з’ясувати авторам грузинського телепроекту, на думку журналіста, – крім ремонту російських літаків та вертольотів, підприємства Тамаза Сомхішвілі модернізують ракети рф класу «повітря-повітря».

«Ми знаємо, що саме ракети є головним козирем російського диктатора і що він має проблеми з ними, а отже потребує зовнішньої допомоги. Невдовзі я планую отримати документальні докази співпраці Сомхішвілі з росіянами ще й у ракетній темі. Але, погодьтесь, припустити, що особа, яка ремонтує росіянам бойові літаки, може ремонтувати й бойові ракети – доволі просто», – підсумовує телеведучий.

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Нагадаємо, раніше Серій Іванов детально описував корупційну схему, за якою Тамаз Сомхішвілі намагається незаконно відсудити у Києва 4 млрд гривень, вимагаючи відшкодування за реконструкцію Харківської площі, яка так і не була здійснена. Раніше за схожою схемою йому вдалося провернути багатомільйонну аферу в Одесі. Іванов офіційно звернувся до СБУ, ОП, ВР, КМУ та НБУ з вимогою ввести проти Сомхішвілі санкції РНБО.