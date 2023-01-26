Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня
26 січня очікується мороз у більшості регіонів
фото з відкритих джерел

Істотних опадів синоптики не передбачають

У четвер, 26 січня, в Україні вночі будуть морози. Вдень температура підніметься ближче до нуля, але плюсовою буде тільки в Криму та на Закарпатті. Істотних опадів синоптики не передбачають. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненями. У більшості центральних та південних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Вночі у східних областях температура становитиме від -7° до -12°. На решті території буде 1-6° морозу. 

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Втім, в Криму та на Закарпатті повітря прогріється до показника від 0° до +5°.

Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня фото 1

У Києві та області 26 січня буде хмарно з проясненями. Без істотних опадів. Швидкість південного вітру становитиме 3-8 м/с.

Вночі на території області температура буде 1-6° морозу, а вдень від -3° морозу до +2° тепла. У Києві вночі обіцяють 2-4° морозу, а вдень буде близько 0°.

Теги: прогноз погоди повітря вітер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня
Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня
Нацкомісія оштрафувала ще одне обленерго за недотримання графіків відключень
Нацкомісія оштрафувала ще одне обленерго за недотримання графіків відключень
26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці
Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці
Мешканці Херсона оригінально привітали Зеленського із днем народження (фото)
Мешканці Херсона оригінально привітали Зеленського із днем народження (фото)
При розрахунку вартості харчування солдата слід враховувати інфляцію у 45% – експерт
При розрахунку вартості харчування солдата слід враховувати інфляцію у 45% – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8085
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7960
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6914
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
6900
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту