Хмарно, без істотних опадів: прогноз погоди на 26 січня

Істотних опадів синоптики не передбачають

У четвер, 26 січня, в Україні вночі будуть морози. Вдень температура підніметься ближче до нуля, але плюсовою буде тільки в Криму та на Закарпатті. Істотних опадів синоптики не передбачають. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В регіонах буде хмарно з проясненями. У більшості центральних та південних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Вночі у східних областях температура становитиме від -7° до -12°. На решті території буде 1-6° морозу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Втім, в Криму та на Закарпатті повітря прогріється до показника від 0° до +5°.

У Києві та області 26 січня буде хмарно з проясненями. Без істотних опадів. Швидкість південного вітру становитиме 3-8 м/с.

Вночі на території області температура буде 1-6° морозу, а вдень від -3° морозу до +2° тепла. У Києві вночі обіцяють 2-4° морозу, а вдень буде близько 0°.