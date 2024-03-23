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Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни
Погода може суттєво впливати на ведення бойових дій
фото з відкритих джерел

Спеціалісти у галузі метеорології задіяні в зоні бойових дій для складання прогнозів погоди для військових

Погодні умови мають суттєвий вплив на хід бойових дій, тому на фронті не обійтися без досвідчених метеорологів. Про це «Телеграфу» розповіла синоптикиня відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк.

За словами фахівчині, спеціалісти у галузі метеорології задіяні в зоні бойових дій для складання прогнозів погоди для військових.

«Цим займаються спеціально навчені військові метеорологи, які підпорядковуються військовому гідрометцентру. Без прогнозу погоди неможливе ефективне планування та реалізація жодної військової операції. Він потрібен не лише авіації та флоту, а й розвідці, піхоті, важкій артилерії», – сказала Олена Палагнюк.

Погода може суттєво впливати на ведення бойових дій. Причому, у різних аспектах:

видимість: туман, дощ або сніг можуть обмежувати видимість, що ускладнює спостереження та навігацію, а також може зменшити точність збройних систем;

мобільність: погодні умови, такі як сильні дощі, снігопади або заморозки, можуть ускладнити рух військ і техніки, що призводить до затримок або навіть блокування шляхів руху;

комунікація: негода може перешкоджати комунікації між військовими підрозділами через перешкоди в радіозв'язку;

ефективність зброї: сильний вітер, дощ або туман можуть ускладнити використання деяких видів зброї, знижуючи їхню ефективність і точність;

захист і оборона: погодні умови можуть впливати на ефективність оборонних структур і систем, таких як загородження, укриття тощо, — каже синоптик.

Таким чином, розуміння впливу погоди на ведення бойових дій дозволяє військам краще планувати та пристосовуватися до різних умов на полі бою.

Раніше ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку. 

Теги: військові укриття вітер негода погода синоптик блокування

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