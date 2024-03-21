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З четверга погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 21 березня

Ірина Луцак
glavcom.ua
З четверга погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 21 березня
21 березня в Україні буде хмарно з проясненнями
фото з відкритих джерел

У найближчі дні температура повітря зростатиме. Дощі практично покинуть Україну

У вихідні, 23 і 24 березня, температура досягне позначки +17 градусів. Проте сьогодні, 21 березня, погода буде з опадами. Можливий дощ та мокрий сніг, але лише у частині регіонів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З четверга погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 21 березня фото 1

За прогнозами синоптиків, 21 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у південних, центральних регіонах, а також у Чернівецькій області можливі дощі. 

На решті території без опадів. На заході та півдні вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів в Україні вдень покажуть +7 +12 градусів, а вночі від +3 до -2. У Карпатах температура повітря буде вдень +1 +6 градусів, а вночі -2 -7 градусів.

Погода у Києві

З четверга погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 21 березня фото 2

У столиці прогнозують теж хмарність з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень очікується +9 +11 градусів, а вночі +1 +3 градуси.

Теги: Україна весна погода

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