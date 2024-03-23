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Якою буде погода в Україні 23 березня: прогноз на вихідні

Ірина Луцак
glavcom.ua
Якою буде погода в Україні 23 березня: прогноз на вихідні
В Україні 23 березня спостерігатиметься мінлива хмарність
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У суботу в Україні здебільшого опадів не прогнозують

В Україні 23 березня спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями в північних областях невеликий дощ. Про це пише «Укргідрометцентр».

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Якою буде погода в Україні 23 березня: прогноз на вихідні фото 1

«Температура вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на решті території від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла, на заході та південному заході країни до 16°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла», – йдеться у повідомленні.

Синоптики додають, що на Київщині також буде хмарно. Без опадів, місцями по області невеликий дощ.

«Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°», – повідомили в «Укргідрометцентрі».

До слова, в неділю у північних та західних областях, в понеділок в Україні, крім сходу, невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; температура вночі 0-6° тепла, вдень у більшості західних, північних, 25 березня місцями і в центральних областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

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Теги: весна погода прогноз погоди

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