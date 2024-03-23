ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку

Причиною зменшення інтенсивності атак на Авдіївському напрямку може бути перегрупування сил противника

Раніше росіяни переважно атакували підрозділами піхоти, але останнім часом вони використовують багато БпЛА

На Авдіївському напрямку з'явилися нові підрозділи росіян, які використовують іншу тактику ведення бою. Про це командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич розповів у коментарі для «Еспресо.tv».

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«Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то на Авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога зменшилася. Противник почав завдавати точкові удари з застосуванням техніки», – прокоментував ситуацію на фронті Вадим Мазевич.

Він пояснив, що раніше росіяни переважно атакували підрозділами піхоти. Проте останнім часом вони використовують багато БпЛА різних типів.

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«Загарбник начебто зменшив натиск, однак постійна розвідка та постійні дошкуляння з боку ворога відчуваються», – додав командир батальйону безпілотників.

Військовий зазначив, що причиною зменшення інтенсивності атак може бути перегрупування сил противника. Згідно з даними української розвідки, наразі в окупантів відбувається ротація. Вони підтягують резерви та укріплюють захоплені позиції.

«І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик. Можливо, є застосування ворожих підрозділів, які були на інших ділянках фронту. У росіян є підрозділи, які в досить хорошій амуніції, мають нові зразки (зброї, – ред.), і по тактиці бою, по пересуванню людей на полі бою, ми бачимо, що це трошки інші війська», – пояснив Вадим Мазевич.

За словами військового, у складі цих нових підрозділів є і щойно мобілізовані, й підготовлена та досвідчена піхота.

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Нагадаємо, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

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Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.