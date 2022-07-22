МВС прокоментувало чутки про нібито контрабанду зброї з України

Відповідні чутки можуть бути акцією російських спецслужб

Міністерство внутрішніх справ України прокоментувало чутки про нібито контрабанду зброї з України. Відомство повністю відкидає всі звинувачення. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

У відомстві наголошують, що інформація в окремих іноземних ЗМІ щодо можливої контрабанди зброї з України може бути акцією російських спецслужб. Акопян зауважила, що обіг зброї в Україні контролюється українськими правоохоронцями спільно з Європолом.

«Інформація в окремих іноземних ЗМІ з приводу наявності в Європолі прогнозів щодо потенційних ризиків контрабанди зброї з України на фоні війни може бути як фактом недоброчесності або непрофесійності медіа, а також, можливо, свідомою акцією російських спецслужб», – прокоментувала Акопян.

У МВС зазначають, що спростування поширеної у ЗМІ інформації представники Європолу розмістили на сайті агенції. У повідомлені наголошується на наявну тісну взаємодію України і Європолу у процесах протидії нелегальному обігу зброї. Зокрема у повідомлені підкреслено, що ця тема ретельно обговорювалася під час зустрічі директорки Європолу Катрін де Боллє з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським у рамках неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Празі. Європол закликав до неприйнятності спекуляцій на тему нелегальної зброї з України у ЗМІ.

«Зазначимо, що дійсно на полях неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Празі 11 липня, під час розмови очільника МВС України Дениса Монастирського з директоркою Європолу Катрін де Боллє, сторони обговорювали проблеми нелегальної торгівлі зброєю – як одного з ключових викликів, пов’язаних з російською агресією в Україні. Сторони домовились про подальшу співпрацю у рамках участі правоохоронних органів України в оперативних заходах Планів оперативних дій EMPACT, де одним із напрямів є нелегальний обіг вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні МВС.

Крім того, українська сторона поінформувала про перспективу запровадження в Україні Єдиного реєстру зброї, а автоматизація процесів обліку зброї дозволить посилити контроль над її виготовленням, зберіганням, використанням, а також проводити її ідентифікацію.

Як запевнила Акопян, на тлі епізодичних, але доволі послідовних інформаційних вкидів про нібито масштабну загрозу нелегального обігу зброї походженням з України, це питання ретельно відстежується українськими правоохоронцями.

У МВС нагадали, що 23 лютого 2022 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято проєкт Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (реєстр. № 5708), який покликаний посилити дотримання законності в питаннях визначення правового режиму власності на зброю, закріпити основні праві та обов'язки громадян і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, розпорядження та використання зброї та боєприпасів, врегулювати ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України та її вивезення, забезпечити суворий, але справедливий державний контроль у сфері обігу вогнепальної зброї. Цей законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Нагадаємо, раніше представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. Він відзначив, що нібито у даркнеті продавався РЗК Javelin. При цьому у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

Секретар РНБО Олексій Данілов своєю чергою заявив, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю. Він зазначив, що публікації про нібито контрабанду зброї співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України. Її метою є припинення поставок зброї від ваших союзників.

Також нагадаємо, що британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.