МЗС пояснив, коли застряглі у Туреччині українські туристи зможуть повернутися додому

Туристи не можуть повернутися додому через справу про самогубство під час походу

Туристи не можуть повернутися додому через справу про самогубство під час походу

Через слідство туристи з України не мають змоги повернутися на Батьківщину

Міністерство закордонних справ задіяло до вирішення ситуації із групою українських туристів, які застрягли у Туреччині, посольство України в Анкарі. Одразу дві українські дипломатичні установи – посольство та консульство в Анталії – надають українцям консульську допомогу. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу нашим туристам у контексті розгляду справи в суді. Нагадаю, що на час слідчих дій суд обрав їм запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення. Українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства», – заявив дипломат.

Він додав, що український консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором міста Фетхіє та керівництвом Управління судмедекспертизи.

«Вивчаються також можливості підтримки перебування українців на час слідчих дій. Хочу усіх заспокоїти, що наші дипломати не залишать українців в Туреччині напризволяще. Справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України», – резюмував Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що група українських туристів три тижні не може виїхати з Туреччини.

Українські туристи, які в середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються у Туреччині через розслідування, яке ведуть через загибель одного з учасників групи.

До слова, біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців.