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    У Туреччині на пішохідному переході на смерть збили українця

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    У Туреччині під колесами авто загинув літній українець - У Туреччині на пішохідному переході на смерть збили українця
    У Туреччині під колесами авто загинув літній українець
    Фото: скріншот відео

    Увечері 62-річний чоловік і 55-річна жінка поверталися в готель, коли їх збила машина

    Біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців. Про це повідомляє ТСН.

    «62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

    Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.

    Правоохоронці затримали водія автомобіля, його допитують.

    Відомо, що українці приїхали в Туреччину з Житомира.

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    Теги: Туреччина ДТП смерть машини українці автомобіль жінка чоловік
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    У Туреччині на пішохідному переході на смерть збили українця