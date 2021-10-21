У Туреччині на пішохідному переході на смерть збили українця

У Туреччині під колесами авто загинув літній українець

Увечері 62-річний чоловік і 55-річна жінка поверталися в готель, коли їх збила машина

Біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців. Про це повідомляє ТСН.

«62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.

Правоохоронці затримали водія автомобіля, його допитують.

Відомо, що українці приїхали в Туреччину з Житомира.