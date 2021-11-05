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    «Всюди була в масці». Нардепка Устінова захворіла на коронавірус

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    Устінова закликала усіх, хто був з нею в контакті останнім часом, стежити за своїм здоров&rsquo;ям - «Всюди була в масці». Нардепка Устінова захворіла на коронавірус
    Устінова закликала усіх, хто був з нею в контакті останнім часом, стежити за своїм здоров’ям
    фото Олександра Устінова/ Fаcebook

    Устінова: «Вакцинована, тому дізналася про хворобу, зробивши ПЦР для виїзду за кордон»

    Коронавірус поламав плани на відпочинок народної депутатки Олександри Устінової. Про це Устінова написала на сторінці у Fаcebook.

    «Вакцинована, тому дізналася про хворобу, зробивши ПЦР для виїзду за кордон. Наступний тиждень мав бути відпусткою, але життя, як бачимо, вносить свої корективи», – зазначила нардепка.

    Устінова також закликала усіх, хто був з нею в контакті останнім часом, стежити за своїм здоров’ям.

    «Всі, хто контактував зі мною, будь ласка, слідкуйте за своїм станом. З того, що зараз вже розумію, що то були симптоми – втома та слабкість, сильний головний біль (списувала на погоду), хворе горло, покашлювання. На роботі, та як і всюди, була в масці. Навіть з трибуни виступала у вівторок, не знімаючи маски та закликаючи вакцинуватися та вводити посилену відповідальність за підробні сертифікати. Думала, залізяка, розбивша мені голову минулого тижня, була останньою з пригод, але виявляється з дна можуть і постукати і в останній день чинної візи США, вам скажуть, що у вас корона і побачити Лешу з Кодяшкою найближчим часом не вийде. Життя несправедливе. Вакцинуйтеся, благаю вас, і бережіть себе та близьких», – уточнила Устінова.

    За останній місяць, це вже не перша прикрість, яка трапляється з нардепкою.

    Нагадаємо, 22 жовтня на голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Тоді депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

    Також у серпні суд зобов'язав нардепку Устінову заплатити 80 тис. поліцейському чиновнику.

    Теги: суд США відпочинок коронавірус
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    «Всюди була в масці». Нардепка Устінова захворіла на коронавірус