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    Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі

    Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі
    фото з відкритих джерел

    На початку квітня литовський уряд через події в Україні ухвалив рішення про зниження дипломатичного представництва між Литвою та Росією

    Литва офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії з 1 червня, а також закриває своє консульство у у Санкт-Петербурзі. Відповідний проєкт постанови уряду зареєстровано в четвер.

    Баярунас має припинити виконувати обов'язки з 1 червня.

    Уряд також має намір з 7 червня ліквідувати генеральне консульство Литви у Санкт-Петербурзі. Москва закрила його після рішення Литви вислати голову посольства Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генконсульства РФ у Клайпеді.

    На початку квітня литовський уряд через події в Україні ухвалив рішення про зниження дипломатичного представництва між Литвою та Росією до повірених у справах і наказав послу РФ залишити республіку. Також було ухвалено рішення про закриття російського консульства у Клайпеді.

    Нагадаємо, Польща і Литва закликали вигнати Росію і Білорусь із держав-членів ЄБРР. Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.

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    Теги: росія окупанти війна посольство Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі