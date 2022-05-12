Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі

На початку квітня литовський уряд через події в Україні ухвалив рішення про зниження дипломатичного представництва між Литвою та Росією

Литва офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії з 1 червня, а також закриває своє консульство у у Санкт-Петербурзі. Відповідний проєкт постанови уряду зареєстровано в четвер.

Баярунас має припинити виконувати обов'язки з 1 червня.

Уряд також має намір з 7 червня ліквідувати генеральне консульство Литви у Санкт-Петербурзі. Москва закрила його після рішення Литви вислати голову посольства Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генконсульства РФ у Клайпеді.

На початку квітня литовський уряд через події в Україні ухвалив рішення про зниження дипломатичного представництва між Литвою та Росією до повірених у справах і наказав послу РФ залишити республіку. Також було ухвалено рішення про закриття російського консульства у Клайпеді.

Нагадаємо, Польща і Литва закликали вигнати Росію і Білорусь із держав-членів ЄБРР. Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.