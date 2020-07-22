Захворюваність Covid-19 зростає щоразу після послаблення карантину - головна санітарна лікарка Буковини



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Нині в області підтверджено 5404 випадки Covid-19, за останні кілька днів кількість як виявлених хворих, так і госпіталізованих, знову зростає - Гопко

У чернівецькій області, як і в інших областях України, найчастіше хворіють коронавірусом люди від 30 до 69 років - Гопко

У Чернівецькій області з кінця останнього тижня спостерігається зростання кількості нових хворих на коронавірус. Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко під час брифінгу, пише molbuk.ua.

Медик розповіла, що на Буковині, як і в інших областях України, найчастіше хворіють коронавірусом люди від 30 до 69 років.

«Більшість хворих це жінки, але серед померлих переважають чоловіки», - зазначила лікар.



Також Гопко зауважила, що захворюваність зростає щоразу після того, як проходить інкубаційний період після чергового послаблення карантину.



Нині в області підтверджено 5404 випадки Covid-19, з кінця червня та в липні показники стабілізувалися, втім за останні кілька днів кількість як виявлених хворих, так і госпіталізованих, знову зростає.



«Якщо протягом двох тижнів ми мали по 20 госпіталізацій, іноді і 9, що дуже нас тішило, то вчора ми мали 41 госпіталізацію», - додала санітарна лікарка.



Гопко також пояснила, чому останнім часом лабораторний центр досліджує меншу кількість зразків, ніж раніше.



«У травні-червні кількість зразків, яка доставлялася для дослідження, сягала 800, а з кінця червня, обсяги дещо зменшилися. В жодному випадку це не пов'язано з бажанням зменшити кількість досліджень чи позитивних випадків. Передусім ми орієнтуємося на частку позитивних результатів. Скажімо, якщо досліджуючи 800 зразків ми отримували 20% позитивних, то зараз, досліджуючи 300, ми отримуємо 20% позитивних результатів. Ми будемо орієнтуватися саме на цю частку, яка є одним з індикаторів, що дозволяє визначати благополучність або неблагополучність регіону... Ми не мали очікувань вийти на «нульову» захворюваність. Оскільки, навіть маючи мало знань про природу цього захворювання, ми розуміли, що інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом і джерелом інфекції є людина, буде поширюватися доти, доки є в нашому середовищі хворі», - сказала вона.

Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.