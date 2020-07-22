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    У світі

    Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19

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    ВООЗ прогнозує появу дієвої вакцини вже на початку 2021 року - Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19
    ВООЗ прогнозує появу дієвої вакцини вже на початку 2021 року

    Єврокомісія виділила гроші для співфінансування заклику від Коаліції з інновацій в епідемічній готовності (CEPI) щодо підтримки швидкої розробки вакцини проти коронавірусу

    Єврокомісія виділила додатково 100 млн євро для розробки вакцини проти Covid-19. Про це йдеться на сайт Єврокомісії.

    «Єврокомісія виділяє 100 млн євро для співфінансування заклику від Коаліції з інновацій в епідемічній готовності (CEPI) щодо підтримки швидкої розробки вакцини проти коронавірусу. ЄС надає таку підтримку в рамках загального зобов’язання Єврокомісії інвестувати 1 млрд євро в рамках європейської програми з інновацій і досліджень «Horizon 2020» у терміново необхідні дослідження та інноваційні рішення з розробки тестів для діагностики, лікування, вакцинації та інших запобіжних засобів для протидії поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляється, організація глобального партнерства CEPI була створена у 2017 році для розробки вакцин проти майбутніх епідемій. Зараз ця коаліція опрацьовує різні варіанти вакцини проти Covid-19. Фінансування, яке організація отримає за програмою «Horizon 2020», призначене для проведення досліджень та пошуку інновацій, але не передбачає заходів з виробництва вакцини.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

    До слова, у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.

    Слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

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      ЄС Єврокомісія гроші фінансування вакцинація коронавірус
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