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    Школярі на Житомирщині наїлися побутової хімії замість солодощів

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    У гімназії побутовою хімією отруїлися 11 учнів - Школярі на Житомирщині наїлися побутової хімії замість солодощів
    У гімназії побутовою хімією отруїлися 11 учнів
    фото з відкритих джерел

    У поліції кажуть, що діти начебто сплутали побутову хімію зі смаколиками

    У селі Житомирської області учень приніс до гімназії побутову хімію та, сказавши, що це солодощі, пригостив інших школярів. У результаті до закладу освіти довелося викликати швидку допомогу, повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Інцидент стався селі Дівочках Черняхівської громади. Повідомлення про ймовірне вживання учнями гімназії побутової хімічної речовини до поліції надійшло від медиків.

    За даними поліції, близько полудня один з учнів гімназії приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі.

    Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Тому до навчального закладу викликали медичну допомогу.

    Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 9–11 років.

    Поліція закликає батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки:

    24 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про ймовірне вживання учнями гімназії у с. Дівочках Черняхівської громади побутової хімічної речовини.

    Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття.

    Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу. Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010–2012 років народження. Поліцейські працюють на місці події та з’ясовують всі обставини.
    Теги: діти школа отруєння Житомирщина поліція солодощі школярі
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    Школярі на Житомирщині наїлися побутової хімії замість солодощів