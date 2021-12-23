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    Економіка та фінанси

    Україна продовжила заборону російських товарів: список

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    Україна продовжила заборону російських товарів: список
    фото з відкритих джерел

    Ембарго на російські товари продовжено до 2023 року

    Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора. Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року. Відповідне рішення було оприлюднено під час засідання уряду 23 грудня.

    Серед товарів, які заборонені до ввезення в Україну, – м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.

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    Як зазначається в пояснювальній записці, Росія заборонила низку товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною радою державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабінету міністрів.

    «Зазначені дії з боку РФ (застосування торговельних санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ стосовно нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій стосовно України у сфері торгівлі», – йдеться в документі.

    Теги: Росія санкції ембарго торгівля бізнес Україна
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    Україна продовжила заборону російських товарів: список