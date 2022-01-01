Держава регулюватиме ціни на батон та олію

У 2021 році соняшникова олія виявилася рекордсменкою за показником зростання вартості

У 2021 році соняшникова олія виявилася рекордсменкою за показником зростання вартості

Уряд додав соняшникову олію та батон переліку продуктів, що мають істотну соціальну значущість

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%. Про це йдеться у постанові уряду №1432 від 30 грудня, яку опублікували на урядовому порталі.

Таке регулювання ввели на період дії карантину, спричиненого пандемією Covid-19.

Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудня 2020 року № 1236.

За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість.

Які продукти вже є в переліку:

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого гатунку та вермішель з неї;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%,

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

тушка куряча;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 7%.

Тепер же до цього переліку додали батон та олію соняшникову. А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

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