На Донбасі протягом доби загинули двоє українських бійців: один від поранення, другий – внаслідок підриву

6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

На Донбасі протягом доби загинули двоє українських бійців, повідомляє 6 квітня прес-центр штабу ООС у Facebook.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотішківське ворог застосовував стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої», – повідомили в штабі ООС.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, від початку квітня на Донбасі загинуло вже п’ятеро українських військових. Зокрема, сьогодні, 6 квітня, біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.