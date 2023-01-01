На Донбасі загинув оператор монтажу Віктор Онисько

У полеглого захисника залишилися дружина на 9-річна донька

Український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана», загинув на війні проти російських окупантів. Про смерть воїна повідомила його дружина Ольга Бірзул.

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«Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти. Єдине, чого я зараз хочу, щоби рашистське зло було янайшвидше покаране і якнайменше людей відчуло цей невимовний і пекучий біль втрати», – написала дружина захисника.

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Як відомо, З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини. Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

Крім того, у 2022 році в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог. Найбільше повітряні тривоги лунали у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Сумській областях, на другому місці — центральні регіони, на третьому — західні області.