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Скільки цивільних людей вбили рашисти в Україні – дані ООН

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки цивільних людей вбили рашисти в Україні – дані ООН
Фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими
фото ілюстративне

ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб

З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини.

Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

Серед 6 884 загиблих:

  • 2 719 чоловіків;
  • 1 832 жінки;
  • 175 дівчат;
  • 216 хлопців;
  • 38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.

Серед 10 947 поранених:

  • 2 364 чоловіки;
  • 1 709 жінок;
  • 229 дівчат;
  • 318 хлопців;
  • 253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.

В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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Теги: росія окупанти ООН війна вбивство смерть Україна

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