Росія вбиває: скільки українських дітей стали жертвами окупантів цього року
Під час війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області
Станом на ранок 31 грудня 2022 року 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії Росії в Україні. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора України.
За офіційними даними, більше ніж 1322 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, серед яких – 872 поранених.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили прокурори.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- у Донецькій області – 428,
- Харківській – 268,
- Київській – 117,
- Миколаївській – 81,
- Запорізькій – 80,
- Херсонській – 77,
- Чернігівській – 68,
- Луганській – 65,
- Дніпропетровській – 40.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.
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