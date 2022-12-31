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Росія вбиває: скільки українських дітей стали жертвами окупантів цього року

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вбиває: скільки українських дітей стали жертвами окупантів цього року
Українські діти стали жертвами російської агресії
фото з відкритих джерел

Під час війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Станом на ранок 31 грудня 2022 року 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії Росії в Україні. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора України.

За офіційними даними, більше ніж 1322 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, серед яких – 872 поранених.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили прокурори.

Росія вбиває: скільки українських дітей стали жертвами окупантів цього року фото 1

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • у Донецькій області – 428,
  • Харківській – 268,
  • Київській – 117,
  • Миколаївській – 81,
  • Запорізькій – 80,
  • Херсонській – 77,
  • Чернігівській – 68,
  • Луганській – 65,
  • Дніпропетровській – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей

Теги: Офіс Генерального прокурора злочин вбивство діти Україна окупанти росія війна

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