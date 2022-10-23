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На війні загинув львівський режисер Василь Яворський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На війні загинув львівський режисер Василь Яворський
До своєї участі у Визвольній війні Василь ставився дуже по-філософськи, просто пояснюючи, що це робота, яку комусь треба виконувати
фото: з відкритих джерел

У територіальну оборону Василь Яворський записався у 2021 році

У бою загинув боєць 103-ї бригади ТРО ЗСУ, режисер телеканалу Еспресо Василь Яворський. Сумну звістку оприлюднено 23 жовтня на сторінці ТРК «Перший Західний».

«Трагічна звістка з фронту – наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой! Василь – співавтор проєкту «Історія Героя». Його документальні стрічки, не давали забути тих, хто загинув за мирне небо, правду, за нас. Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у дописі.

У територіальну оборону Василь Яворський записався у 2021 році, прогнозуючи загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тому долучився до захисту українців одразу з перших днів російського вторгнення. Виконував бойові завдання на гарячих ділянках фронту на Донеччині.

Друзі Василя відзначають, що він був дуже відкритою та товариською людиною, чимало мандрував Україною, любив пізнавати щось нове.

Важлива риса характеру Василя – цілеспрямованість і відповідальність. Він завжди працював за правилом: робити або добре, або ніяк.

Василь ніколи не боявся змінювати життя та рід занять. Телевізійною справою почав займатися 15-20 років тому. Спершу був оператором, згодом монтажером, а потім головним режисером.

Колеги по роботі відзначають, що Василь мав хороше бачення кадру, а також відчуття темпу, яке є дуже важливим у роботі монтажера. Своїм досвідом він любив ділитися, навчивши чимало журналістів, операторів та монтажерів нюансів телевізійної роботи.

До своєї участі у Визвольній війні Василь ставився дуже по-філософськи, просто пояснюючи, що це робота, яку комусь треба виконувати, й він її виконував.

Без батька залишився син від першого шлюбу. Зі своєю другою дружиною він прожив разом декілька років. Вже під час повномасштабного вторгнення, 10 вересня 2022 року пара вирішила взяти шлюб і офіційно стала сім’єю.

Раніше повідомлялося, що учитель початкових класів ліцею «Просвіта» у Львові Олександр Коберник загинув, 20 жовтня, у бою з російськими окупантами.

Як відомо, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Теги: історія війна смерть робота

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