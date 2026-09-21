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Україна пропонувала Польщі створити «єдину державу» – Качинський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна пропонувала Польщі створити «єдину державу» – Качинський
Качинський пов'язує свою оцінку з виступом президента України Володимира Зеленського у польському Сеймі в березні 2022 року
Фото: PAP

Лідер польської партії заявив, що Київ на початку повномасштабної війни нібито очікував від Варшави певних кроків

Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна нібито хотіла втягнути Польщу у війну та розглядала можливість створення «єдиної держави». Про це політик сказав під час Конгресу молоді в польському Августові, повідомляє «Главком» із посиланням на видання Rzeczpospolita.

За словами Качинського, на початку великої війни українська сторона нібито очікувала від Варшави певних дій, на які Польща не могла погодитися. Водночас політик не уточнив, про які саме кроки йшлося.

«Мені здається, що спочатку у них була дещо дивна концепція – втягнути нас у цю війну, навіть на основі створення однієї держави. Виступ Зеленського у Сеймі був саме в цьому напрямку», – заявив Качинський.

Політик не навів жодного документа чи іншого підтвердження того, що українська влада справді пропонувала Польщі створити спільну державу. Сам Качинський, говорячи про можливу роль членства Польщі в НАТО, зазначив, що не впевнений у своїх припущеннях і припустив, що це питання мають з'ясувати історики.

Качинський пов'язав свої припущення з виступом президента України Володимира Зеленського у польському Сеймі 11 березня 2022 року. Водночас у тексті промови Зеленського, оприлюдненому Офісом президента, немає пропозиції створити з Польщею єдину державу.

Качинський також заявив, що на початковому етапі повномасштабної війни Україна могла неправильно оцінювати військові можливості Польщі. За його словами, Варшава тоді не мала достатніх сил для безпосередньої участі у війні.

Заяви Качинського пролунали на тлі дискусій про польсько-українські відносини та роль Варшави у підтримці України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав російську сторону від можливої агресії проти НАТО. Він наголосив, що Альянс має більше бойових літаків, ніж Росія, та в разі нападу не обмежиться лише захистом. 

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Теги: Польща Україна війна політика

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