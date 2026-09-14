Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Росія знову заговорила про мир. Говорити вже немає сенсу – час бити

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія буде бомбити, тиснути та вимагати територіальних поступок
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Туман війни і дим переговорів. Чого хоче Кремль

Москва знову наполягає на переговорах у жовтні. Вчора Пєсков знову закрутив стару пісню про необхідність обговорити все у форматі «Україна – США – Росія». Хоча одразу ж з’явився помічник Путіна Ушаков і попередив, що вимоги Росії не змінюються. І рано чи пізно Україні доведеться їх виконати. Краще раніше. Самі вимоги теж не є таємницею – передача Росії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Бойові дії на час переговорів не припиняються – це вже сказав Лавров. Мир настане після згоди України на всі ці умови. Про що в цій ситуації вести переговори – навіть незрозуміло. Свої вимоги Росія визначила ще кілька років тому й змінювати їх не збирається. Україна вже не раз відповідала категоричною відмовою.

Про що ще говорити? Та про що завгодно. Зараз, коли я це пишу, а ви читаєте, – ми вже граємо за кремлівським сценарієм. Навіть коли відправляємо їх до біса. Бо серйозно обговорюємо їхні пропозиції. А тепер скажіть – відколи це ми раптом почали вірити словам Кремля?

Коли ти починаєш грати на вокзалі в наперстки з групою шахраїв, ти в процесі робиш лише одну помилку. У той момент, коли погоджуєшся грати. Проблема в тому, що серед усіх учасників граєш лише ти. Протилежна сторона працює над тим, щоб виманити з тебе гроші. Ти думаєш, що зараз триває боротьба між спритністю рук шахрая та гостротою твого зору. І що ти зможеш вгадати, під яким наперстком знаходиться кулька.

Не зможеш. Кульки немає під жодним. Будь-яке рішення приведе тебе до поразки. Не тому, що ти погано грав. Так написаний сценарій гри. І навіть якщо ти виявиш обман, на цей випадок у них теж є робочий варіант з ударом по голові. Єдине, що ти можеш – з самого початку прийняти як аксіому: про жодну чесну гру взагалі не йдеться. Тебе хочуть красиво пограбувати і будуть грабувати.

Повертаючись до переговорів. Росія буде бомбити, тиснути та вимагати територіальних поступок. Наголошуючи на тому, що відмова означає бажання продовжувати війну. І Зеленський, мовляв, йде на це заради влади.

Але якщо Зеленський підпише такий «мир» – він підпише собі вирок. Відразу ж у Києві розпочнеться бунт. І в армії. Не з картонками – всерйоз. Або на виборах найближчим часом – тотальна поразка. До речі, проведення дострокових виборів в Україні так не афішують, але цей пункт є одним із ключових у списку російських умов «миру».

Їм не потрібна Донецька область. Не потрібні Запорізька та Херсонська. Їм потрібна вся Україна, точніше, її зникнення з політичної карти. Просто вони не можуть захопити її силою. Отже, треба спровокувати хаос – з виборами чи без. Перечекати.

І спокійно окупувати всю територію країни, розколоту на шматки внутрішнім конфліктом. Кульки немає під жодним наперстком, тебе просто грабують. Обговорювати щось із грабіжниками безглуздо. Треба відразу бити...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія переговори Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Литві назвали погрози Кремля психологічним тиском
Литва відреагувала на ядерні погрози Росії
12 вересня, 23:59
Наслідки атаки на Новоросійськ
Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів
9 вересня, 11:23
Контратаки ЗСУ змінили ситуацію на кількох напрямках
ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині – ISW
9 вересня, 09:43
Російський агрогігант втратив 99% прибутку на тлі проблем з експортом
Зерновий експорт Росії обвалився до багаторічного мінімуму
7 вересня, 06:42
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер поставили перед собою мету до зими
Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
6 вересня, 19:40
Спецпосланці президента США вперше приїхали до Києва
До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»
6 вересня, 18:35
Завод Coca-Cola на Київщині працює з 1998 року
Зеленський назвав удар по заводу Coca-Cola «чітким сигналом Америці»
3 вересня, 21:01
Восени 2026 року прямі рейси з Росії будуть доступні до 42 країн
Ультиматум Зеленського. Скільки країн мають пряме авіасполучення з РФ (список)
2 вересня, 11:35
Буданов наголосив, що Україна працює над протидією такій тактиці
Буданов пояснив, чому Росія почала активно атакувати Київ саме зараз
28 серпня, 15:00

Кирило Сазонов

Росія знову заговорила про мир. Говорити вже немає сенсу – час бити
Росія знову заговорила про мир. Говорити вже немає сенсу – час бити
Переговори без зради й дива: що чекає Україну далі
Переговори без зради й дива: що чекає Україну далі
Російський «план терактів» провалився
Російський «план терактів» провалився
Коли Росія піде на переговори: прогноз до весни
Коли Росія піде на переговори: прогноз до весни
Путін повірив у власну пропаганду?
Путін повірив у власну пропаганду?
Путін відчув головну загрозу
Путін відчув головну загрозу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua