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Буданов розповів, як Росія запропонувала йому приїхати до Москви

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов розповів, як Росія запропонувала йому приїхати до Москви
Буданов розповів про таємні контакти з керівником російської ГРУ
фото: The New York Times

Українській делегації пообіцяли можливість зустрічі з Путіним, попри те, що керівник Офісу президента перебуває у розшуку в РФ

Російська сторона запропонувала українській делегації після переговорів у Женеві продовжити консультації безпосередньо в Москві. Очолити українську делегацію мав Кирило Буданов, якого Росія звинувачує у «тероризмі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю The New York Times.

Переговори можуть відновитися вже у вересні

Несподівана пропозиція пролунала після завершення раунду мирних переговорів у лютому 2026 року. Росіяни запропонували українським представникам прилетіти до Москви та продовжити перемовини. Однією з потенційних переваг такого кроку могла стати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас для Буданова поїздка до Росії несла очевидні ризики. Москва оголосила його в розшук за звинуваченнями у тероризмі ще після операцій, проведених у період, коли він очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Видання зазначає, що потенційна поїздка могла завершитися для нього арештом або мати ще серйозніші наслідки.

Сам Буданов дав зрозуміти, що був готовий розглядати навіть такий варіант, якщо він міг сприяти припиненню війни на прийнятних для України умовах. «Я готовий до будь-якого кроку, який завершить війну», – заявив він.

Зрештою візит української делегації до російської столиці так і не відбувся. Невдовзі після цього переговорний процес фактично зупинився.

Водночас Буданов повідомив, що переговори за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа можуть відновитися вже до кінця вересня. За його словами, процес має поновитися після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Новий етап переговорів, як очікується, розпочнеться з візиту до Києва спецпредставника американського президента Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Обидва вже кілька разів відвідували Москву, однак до Києва досі не приїжджали, попри офіційні запрошення української сторони.

Буданов наголосив, що переговори з Росією не означають появи довіри між сторонами. За його словами, в умовах війни вона неможлива, однак це не скасовує необхідності шукати шлях до завершення бойових дій.

«Звичайно, ми не можемо довіряти одне одному, тому що ми воюємо. Це логічно і зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може бути вічною», – сказав керівник Офісу президента.

Неформальні контакти України та Росії під час війни

За словами Буданова, навіть під час активних бойових дій між Україною та Росією зберігалися неформальні канали комунікації. «Я офіцер військової розвідки. Усе моє життя – це діалоги та комунікації. Для мене це не складно», – пояснив він.

Зокрема, Буданов повідомив, що неодноразово спілкувався з керівником російської військової розвідки Ігорем Костюковим. Їхні контакти розпочалися ще у 2022 році, коли за посередництва Туреччини сторони домовлялися про відкриття судноплавних маршрутів у Чорному морі для експорту зерна. «Протягом багатьох років нам вдалося багато чого зробити, зокрема у питаннях військовополонених», – заявив Буданов.

Він також розповів про регулярні контакти із засновником російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За словами Буданова, розмови тривали до незадовго перед заколотом найманців проти Кремля у 2023 році. Через кілька тижнів після невдалого заколоту літак із Пригожиним на борту вибухнув у повітрі.

Донбас і Запорізька АЕС залишаються ключовими питаннями

Однією з головних причин, через які Буданов погодився очолити Офіс президента у січні 2026 року, стала можливість безпосередньо керувати переговорним процесом.

На той момент представники США, України та Росії скоротили мирний план із 20 пунктів до двох ключових невирішених питань. Перше стосувалося управління окупованою Росією атомною електростанцією, друге – контролю над частиною Донбасу, яка залишається під владою України.

Під час переговорів в Абу-Дабі обговорювалися різні можливі моделі післявоєнного управління територіями Донбасу. Серед ідей були передача управління приватним військовим підрядникам, залучення Ради миру Дональда Трампа або створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.

Буданов заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на жодний компроміс щодо Донбасу, який дозволив би Росії встановити там свій прапор і заявити про контроль над територією. На його думку, такий сценарій фактично означав би передачу Москві того, чого російська армія не змогла захопити силою.

Коли може з'явитися шанс на припинення вогню

Попри можливе відновлення переговорів у вересні, Буданов не очікує швидкого припинення бойових дій. За його оцінкою, необхідні для припинення вогню умови навряд чи сформуються раніше весни. Перед цим Росія, як очікується, спробує провести чергову зимову кампанію масованих ударів по Україні. «Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, Путін заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні наразі перебувають у замороженому стані. Водночас він сказав, що Москва готова працювати з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

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