Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль підтримав заклик Трампа зупинити удари по НПЗ, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль підтримав заклик Трампа зупинити удари по НПЗ, але є нюанс
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков ухильно відповів на запитання, чи припинить Росія удари по українській економічній інфраструктурі
фото: росЗМІ

Питання про припинення російських атак на українську інфраструктуру залишилося без відповіді

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков привітав заклик президента США Дональда Трампа до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас він відмовився відповісти, чи припинить Москва атаки на українську економічну інфраструктуру, якщо Київ погодиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, російська сторона підтримує заклики до України щодо припинення атак на підприємства з виробництва дизельного палива.

«Безумовно, можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі», – сказав речник Кремля.

Водночас Пєскову поставили запитання про можливі взаємні зобов’язання: чи утримається Росія від ударів по українській економічній інфраструктурі у разі згоди Києва на пропозицію Трампа. Відповідати на нього речник російського диктатора відмовився. Таким чином, схваливши заклик американського президента, жодних зустрічних обіцянок він не озвучив.

Заява Кремля пролунала після того, як 13 вересня Трамп повідомив, що попросив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Своє прохання американський президент пояснив тим, що ці удари нібито призводять до зростання цін на пальне.

Раніше Трамп також заявляв про необхідність відмови України від ударів по російській інфраструктурі. За його твердженням, такі атаки можуть спричинити глобальний дефіцит дизельного палива. Американський президент висловив думку, що Києву варто змінити тактику.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю телеканалу CNN пов’язав рекордне подорожчання дизельного пального у Сполучених Штатах, зокрема, з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Частину відповідальності він також поклав на енергетичну політику адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

За словами американського міністра, на вартість дизеля вплинуло кілька факторів. Однак найбільшим окремим чинником він назвав пошкодження російської нафтопереробної інфраструктури внаслідок українських атак.

Міністр пояснив, що протягом останніх десятиліть Росія була значним експортером дизельного пального. За його словами, після пошкодження низки НПЗ Москва припинила його експорт, що позначилося на доступності палива на зовнішніх ринках.

Читайте також:

Теги: росія енергетика Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним
Сьогодні, 14:34
Буданов вказав на зростаючу глобальну присутність України, – CNN
Буданов вказав на зростаючу глобальну присутність України, – CNN
12 вересня, 16:18
Ексгенпрокурор перебуває під санкціями США, Великої Британії та України
Колишній генпрокурор Грузії створив у РФ підрозділ для війни проти України
8 вересня, 09:41
Кремль продовжує просувати Москву як місце можливої зустрічі
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
1 вересня, 08:05
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
29 серпня, 11:06
Сам факт прильоту американського військового літака до Москви підтверджують дані Flightradar24
Директор ЦРУ Реткліфф таємно прибув до Росії на військовому літаку – CBS
25 серпня, 17:23
У Росії атаковано об'єкти Ozon, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч 24 серпня
У Росії атаковано об'єкти Ozon, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч 24 серпня
24 серпня, 05:41
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар опинилася в центрі скандалу через давню подругу з Росії
Скандал у Словенії: парламент перевірить зв'язки президентки з Росією
22 серпня, 02:10
Кремль не побачив передумов для миру з Україною
Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні
20 серпня, 17:55

Соціум

Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua