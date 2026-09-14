Кремль підтримав заклик Трампа зупинити удари по НПЗ, але є нюанс

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков ухильно відповів на запитання, чи припинить Росія удари по українській економічній інфраструктурі

Питання про припинення російських атак на українську інфраструктуру залишилося без відповіді

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков привітав заклик президента США Дональда Трампа до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас він відмовився відповісти, чи припинить Москва атаки на українську економічну інфраструктуру, якщо Київ погодиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, російська сторона підтримує заклики до України щодо припинення атак на підприємства з виробництва дизельного палива.

«Безумовно, можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі», – сказав речник Кремля.

Водночас Пєскову поставили запитання про можливі взаємні зобов’язання: чи утримається Росія від ударів по українській економічній інфраструктурі у разі згоди Києва на пропозицію Трампа. Відповідати на нього речник російського диктатора відмовився. Таким чином, схваливши заклик американського президента, жодних зустрічних обіцянок він не озвучив.

Заява Кремля пролунала після того, як 13 вересня Трамп повідомив, що попросив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Своє прохання американський президент пояснив тим, що ці удари нібито призводять до зростання цін на пальне.

Раніше Трамп також заявляв про необхідність відмови України від ударів по російській інфраструктурі. За його твердженням, такі атаки можуть спричинити глобальний дефіцит дизельного палива. Американський президент висловив думку, що Києву варто змінити тактику.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю телеканалу CNN пов’язав рекордне подорожчання дизельного пального у Сполучених Штатах, зокрема, з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Частину відповідальності він також поклав на енергетичну політику адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

За словами американського міністра, на вартість дизеля вплинуло кілька факторів. Однак найбільшим окремим чинником він назвав пошкодження російської нафтопереробної інфраструктури внаслідок українських атак.

Міністр пояснив, що протягом останніх десятиліть Росія була значним експортером дизельного пального. За його словами, після пошкодження низки НПЗ Москва припинила його експорт, що позначилося на доступності палива на зовнішніх ринках.