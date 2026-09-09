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Кремль поставив США умову для завершення війни в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль поставив США умову для завершення війни в Україні
Представник Кремля заявив, що за президентства Трампа обсяги американської допомоги Україні вже «помітно знизилися»
фото: Reuters

Помічник Путіна заявив, що Вашингтон має припинити пряму допомогу Києву

Кремль вважає, що США мають припинити будь-яку пряму допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, під час розмови російська сторона говорила про те, які кроки могли б зробити США для якнайшвидшого припинення бойових дій. Серед умов він назвав припинення прямої допомоги Україні.

Водночас представник Кремля заявив, що за президентства Дональда Трампа обсяги американської військової допомоги Україні вже «помітно знизилися». На його думку, для якнайшвидшого завершення війни Вашингтон міг би повністю припинити підтримку Києва.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

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Теги: росія путін Дональд Трамп війна переговори

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