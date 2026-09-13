«Ми бігли в поле». Оля Полякова з донькою пережили атаку РФ дорогою до Польщі

У поїзд, яким їхала співачка, влучив російський дрон, однак вона з донькою встигла відійти на безпечну відстань

Українська співачка Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою потрапила під російську атаку під час поїздки потягом із Києва до Польщі. Пасажирів тричі евакуйовували через небезпеку, а згодом у потяг влучив дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram співачки.

Полякова зазначила, що не розповідала про атаку одразу, оскільки під час небезпеки не хотіла нічого публікувати. Під час третьої евакуації пасажири залишили потяг і побігли в поле. Полякова разом із донькою встигла відійти на безпечну відстань.

Полякова повідомила, що в потяг, яким вона їхала, влучив шахед скриншот

«Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається – нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив шахед. Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху», – розповіла Полякова.

Артистка зазначила, що пережите під час поїздки її сильно вразило. За її словами, вона планує пізніше докладніше розповісти про те, що сталося. «Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована», – додала співачка.

Зазначимо, що у серпні Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс та пошкодила зуби.

Нагадаємо, 13 вересня «Укрзалізниця» повідомила про російський удар по локомотиву пасажирського поїзда на Волині приблизно за 2 км від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також російські війська атакували район пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та кілька вантажівок, припаркованих поруч.