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Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters
Атака на Київ у ніч на 8 вересня
фото: Reuters

Україна більше не може повністю фінансувати свої оборонні потреби з внутрішніх ресурсів

Україна готується до надзвичайно важкої зими через постійні російські обстріли критичної інфраструктури та фактичну блокаду чорноморських портів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами міністра економіки Олександра Кравченка під час конференції YES у Києві, збитки від авіаударів по інфраструктурі вже оцінюються майже в $10 млрд, а загальні економічні втрати скорочують ВВП країни приблизно на 1,5 процентного пункту. До того ж загроза втрати експортних доходів через обмеження морського судноплавства сягає близько $40 млрд. Ситуацію в столиці ускладнюють щоденні удари реактивних дронів, які дезорганізують цивільне життя, роботу бізнесу та державних органів.

Негативні наслідки для промисловості призвели до суттєвого скорочення бюджетних надходжень. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що за перші вісім місяців 2026 року внутрішні доходи виявилися нижчими за заплановані на $1,35 млрд, причому чверть втрат зафіксовано в серпні. Щоденні витрати на оборону цьогоріч зросли до $190 млн проти $140 млн у 2024 році через інфляцію, розширення чисельності військ, виплати родинам загиблих і зростання потреб у боєприпасах.

Загалом із початку року на оборону витрачено близько $42 млрд при внутрішніх надходженнях у $39 млрд, що унеможливлює подальше покриття воєнних потреб лише за рахунок власних ресурсів.

Нагадаємо, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

До слова, президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України. 

Теги: росія бюджет війна гроші Україна

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